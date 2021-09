Wo ist der beste Sitzplatz in der Klasse?

Diese Frage kann uns wohl am besten ein Experte des Österreichischen Bundesheeres beantworten - also haben wir gleich im Generalstab, Abteilung Militärstrategie, nachgefragt. Brigadier Philipp Eder sieht Parallelen der Sitzplatzwahl mit einer Strategie beim Militär: „Wenn man möchte, dass man unter der Wahrnehmungsschwelle läuft, ist der beste Platz unmittelbar vor dem Lehrer. Militärisch betrachtet ist der Schüler hier am besten getarnt, er ist sozusagen auf Seerohrtiefe wie ein U-Boot.“ Der Lehrer schaue über den Platz drüber - und konzentriere sich auf die letzte Reihe.