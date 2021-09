„Bis jetzt hat Lewis alle in die Rente geschickt!“

Was erwartet sich nun Teamchef Toto Wolff von seinem englischen Dream-Team? „George muss jetzt beweisen, dass er sich in das Team integrieren kann, mal sehen, wie er mit dem Druck umgehen kann“, sagte der Wiener im Gespräch mit der „Krone“. Sein Können konnte Russell doch schon letztes Jahr einmal als Hamilton-Ersatz in Bahrain unter Beweis stellen. „Da hatte er nichts zu verlieren. Jetzt hat er den besten Fahrer als Teamkollegen. Und Lewis hat bis jetzt alle in Rente geschickt“, lächelt Wolff. Ob Russell diesen Spieß umdrehen kann? „George wird natürlich zeigen wollen, was er kann. Und wir werden ihn unterstützen, denn Jugend soll forschen, aber nicht zu forsch. Wir müssen aufs Gleichgewicht schauen.“