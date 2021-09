Monza: Die Qualifikation heute ab 18 Uhr LIVE

Verstappen will WM-Führung ausbauen

Für Max Verstappen geht es in Monza unter schwierigeren Vorzeichen als zuletzt um den Ausbau seiner knappen WM-Führung. Der Red-Bull-Pilot kommt nach Siegen in Belgien und seiner niederländischen Heimat mit drei Punkten Guthaben auf Lewis Hamilton an den italienischen Hochgeschwindigkeitskurs, wo sein Rivale im Mercedes die etwas besseren Karten haben dürfte.