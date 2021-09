Was Sturm von Marcel Hirscher lernen kann

Bevor es für Sturm in der Europa-League-Gruppenphase nächste Woche gegen AS Monaco in Europa ernst wird, wartet am Sonntag noch heimische Kost in Liebenau gegen Austria Klagenfurt. Coach Christian Ilzer muss wohl einige Stammkräfte (Gorenc-Stankovic, Yeboah, Kiteishvili) vorgeben - und auch mental müssen die Grazer bereit sein für den vermeintlichen Pflichtsieg gegen den Bundesliga-Aufsteiger.