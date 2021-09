Heimische Industrie will Digitalisierung forcieren

„Die Fachkräfte der Zukunft müssen von Beginn an mit digitalen Herausforderungen umgehen können“, betont Helmut Schwarzl. Für den Obmann der Industrie-Sparte in der NÖ-Wirtschaftskammer steht daher fest, dass die schulische Ausbildung in diesem Bereich verstärkt werden muss. Er weiß bei dieser Forderung 82 Prozent seiner Mitglieder hinter sich. Wie überhaupt die heimischen Industriebetriebe der Digitalisierung sehr aufgeschlossen gegenüberstehen. Mehr als vier von fünf Unternehmen gehen davon aus, dass in den nächsten Jahren etwa Homeoffice den Betrieb positiv verändern werde. Um diesen Trend auch flächendeckend zu ermöglichen, fordern 92 Prozent der Firmenchefs raschen Breitbandausbau.