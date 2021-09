Ab 14.30 Uhr LIVE: LASK gegen Austria Wien

Der LASK will gegen die Austria trotz Personalsorgen in der Abwehr das Dutzend voll machen. In einer Partie zweier den eigenen Erwartungen hinterherlaufender Mannschaften wollen die gegen die Wiener seit elf Ligaspielen ungeschlagenen Linzer heute den zweiten Saisonsieg erzwingen. Die Austria hofft überhaupt auf das erste Erfolgserlebnis der Saison. Am letzten Tabellenplatz liegend soll nach der Länderspiel-Pause die Kurve gekratzt werden. Das Spiel können Sie HIER ab 14.30 Uhr im sportkrone.at-Liveticker mitverfolgen.