Ab 17 Uhr LIVE: Wolfsberger AC gegen TSV Hartberg

Nicht nach Wunsch verlaufen ist der Saisonstart in Hartberg. Nach dem 2:0-Auswärtssieg bei Rapid gab es nur mehr zwei Unentschieden sowie drei Niederlagen. „Es fehlt nicht viel, wir halten mit allen mit, sind präsent am Platz, belohnen uns aber nicht“, monierte Trainer Kurt Russ fehlendes Glück und Effizienz bei seinem Team. In Wolfsberg soll sich das ändern. In der Tabelle liegen die sechstplatzierten Lavanttaler nur drei Zähler vor den Steirern und sind somit in Reichweite.