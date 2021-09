Ab 17 Uhr LIVE: WSG Tirol gegen Red Bull Salzburg

CL-Auftakt spielt noch keine Rolle

Während diesen bestreiten die Salzburger ihre dritte Champions-League-Gruppenphase in Folge. Jaissle verbat sich und dem Team zumindest öffentlich den Blick auf die Aufaktpartie am kommenden Dienstag in Sevilla. Die Tiroler seien nicht so einfach zu schlagen. „Wir werden sie sicher nicht unterschätzen. Und wir legen unseren Fokus zu 100 Prozent auf das Spiel in Innsbruck. Mit der Champions League beschäftigen wir uns erst danach.“