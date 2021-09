Debatte um Tennishalle erreicht einen Tiefpunkt

Neuer Zündstoff für die Debatte um die abgebrannte Tennis-Halle in Bad Ischl. Wegen nicht fristgerechter Ansuchen sollen der Stadt Förderungen in der Höhe von 500.000 Euro durch die Lappen gegangen sein. Zudem tauchten interne Mails aus den Reihen der FPÖ auf. Darin ist die Rede davon, dass wegen der Causa einige Stadträte ihren Job an den Nagel werden hängen müssen.