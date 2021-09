„Ghostwire: Tokyo“: Gegen das Verschwinden

Publisher Bethesda hat im Rahmen eines PlayStation-Events am Donnerstagabend einen neuen Gameplay-Trailer zu seinem 2022 erscheinenden Action-Adventure „Ghostwire: Tokyo“ veröffentlicht. Die japanische Metropole wird darin von übernatürlichen Kräften überfallen, die die Bevölkerung von einem auf den anderen Moment verschwinden lassen. Auf der Suche nach Rache müssen sich Gamer mit einem „mächtigen Spektral-Wesen“ zusammen tun und ein „gewaltiges Arsenal an Fähigkeiten“ meistern, „um die dunkle Wahrheit hinter dem Verschwinden zu enthüllen“, so Bethesda.