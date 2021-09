Schallenberg auf Werbetour in der Golfregion

Erholung ist angesagt. Nicht für Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP), aber für die Wirtschaft. Zu Werbezwecken in Sachen Österreich bricht der Außenminister somit am Freitag zu einer viertägigen Reise in die Golfregion auf: Vereinigte Arabische Emirate, Saudi-Arabien und der Oman sind das Ziel.