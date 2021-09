Guter Boden für eine erfolgreiche Titeljagd

Steiermarks Tennis-Bundesligisten jagen ab Samstag beim Final Four der Bundesliga in Tulln den Staatsmeistertitel. Während bei den Damen der Grazer Park Club als Außenseiter ins Rennen geht, greifen Irdnings Herren rund um Ex-Top-Spieler Jürgen Melzer oder Österreichs aktuelle Nummer 2 Dennis Novak nach dem dritten Titel. Und setzen auch auf einen aufgehenden Tennis-Stern. Die Spiele in Tulln starten am Freitag ab 11 Uhr, die Einser-Duelle am Samstag sind live in ORF Sport plus zu sehen.