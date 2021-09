„Die Trainingsplanung war ein Horror“

„Vor allem die Planung war und ist ein Horror, denn normalerweise planst du alles eine Woche im Vorhinein. Nun mussten wir immer schauen, wer eigentlich darf.“ Das Derby am Samstag daheim gegen Bad Gleichenberg findet auf jeden Fall statt, die Marschrichtung ist klar: „Daheim erwartet man sich natürlich immer einen Sieg. Wir werden trotz der Umstände ein starkes Team am Feld haben“, kündigt der Trainer gegen den ungeschlagenen Gast an. Spezielles Augenmerk liegt auf den Standards. „Da sind sie extrem gefährlich.“