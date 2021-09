Doping! Kasachischer Nationalspieler positiv

Der kasachische Fußball-Nationalspieler Ruslan Waljullin ist positiv auf Doping getestet worden. Das teilte sein Club Tobol Kostanay mit. Demnach wurde der Spieler im Qualifikationsspiel zur Conference League am 12. August gegen MSK Zilina positiv getestet. Da die positive Probe aber erst am 2. September bekannt wurde, spielte Waljullin noch in der WM-Qualifikation für sein Land und erzielte am 1. September beim 2:2 gegen die Ukraine beide Treffer.