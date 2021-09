Es bebe der Zentralfriedhof: Ambros macht Stimmung

Hit-Feuerwerk am Totenacker

Aber natürlich fehlte neben zahlreichen weiteren Hits aus dem Austria-3-Universum wie „Für immer jung“ und „I am from Austria“ als Zugaben auch nicht „Da Hofa“, der bald 50. Geburtstag feiert. Die passende Jubiläumstour musste Ambros ebenfalls wegen Corona auf kommendes Jahr schieben. Am 19. März, dem Tag seines 70. Geburtstags, will Ambros dann aber wieder seine Fans in Wien beglücken - und dann mit seiner eigenen Band und nicht der Formation Wir 4 im Schlepptau, die aus der Austria-3-Band rund um Ulli Bäer, Gary Lux, Harald Fendrich und Harry Stampfer besteht. Auch ist der Spielort dann ein anderer, will Ambros dann doch die Stadthalle zum Beben bringen - und somit einigen Abstand zu Mausoleen und Ehrengräbern halten.