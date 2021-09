„Circus“ belebt leer stehende Kapuzinerkirche

Die Vorbereitungen für den „Circus Agado“ in der seit fünf Jahren leer stehenden Kapuzinerkirche laufen auf Hochtouren. Am 18. September steht die Premiere auf dem Programm. Das 35 Personen umfassende Ensemble ist bereits eifrig am Proben. Auch die Deko ist schon fertig. 260 Meter bunte Stoffe wurden an die Decke und die Mauern befestigt, der Beichtstuhl zu einer farbenfrohen Zirkus-Kassa umgebaut.