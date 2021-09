Nach Einspruch: PCR-Schultests neu ausgeschrieben

Die Bundesbeschaffungsagentur (BBG) schreibt die Vergabe der Gurgel-PCR-Tests an den Schulen neu aus. Das gab das Wiener Großlabor Lifebrain am Mittwoch bekannt, das gegen die ursprüngliche Ausschreibung Einspruch eingelegt hatte. Diesen zog das Unternehmen nun zurück, denn die BBG habe aus eigenen Stücken einen „erneuten Aufruf zum Wettbewerb“ ausgeschrieben. An diesem nimmt Lifebrain nun wieder teil.