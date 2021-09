13,8 Millionen Captagon-Tabletten in 408 Rollen

Er stand laut Anklage in regem Kontakt zum 53-Jährigen, der mit seiner Familie für Vertrieb, Lagerung und Verpacken zuständig war. Der Sohn betrieb eine Pizzeria in Bürmoos, die „zentrale Drehscheibe der Geschäfte“ war. In den Kellerräumen soll das Suchtgift hochprofessionell in elektronische Geräten versteckt worden sein: in Pizzaöfen und Industrie-Maschinen.