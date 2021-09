Lilly Becker traf Rapper Finch zum Date in London

Finch jettete für Lilly Becker nach London

Da ließ sich Finch nicht zweimal bitten und jettete jetzt, rund vier Wochen nach dem lustigen Geplänkel auf Social Media, nach Großbritannien, um seine Traumfrau endlich zu treffen. Einen Schnappschuss von dem Rendezvous in der Metropole an der Themse teilte der 31-Jährige jetzt auf Instagram. „London Calling“, kommentierte der Rapper das Selfie, das entstand, während die beiden in einem Speedboat in der Sonne saßen.