Lilly Becker hat jetzt ein Date mit Rapper Finch

„Ich habe es mittlerweile aufgegeben, es interessiert mich nicht mehr so“, plauderte Lilly Becker bei einer Charity-Gala über ihre Suche nach „Mr. Right“ aus - und verriet sogleich, was sie an einem Mann anziehend finde. „Keine Ahnung, es ist wirklich egal, solange er atmet, nett und auch Vater ist. Alles andere ist Bonus!“, so das Ex-Model.