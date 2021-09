Christian Sagartz eröffnet Europabüro in Oberwart

Lob von Ministerin

Die Ministerin war es auch, die ihren Nachfolger im Amt des EU-Abgeordneten für seine Arbeit in den vergangenen Monaten lobte. „Er ist einer, der das lebt, was ich immer gesagt habe. Man muss Europa zu den Bürgern bringen, das ist ganz besonders wichtig. Und wo könnte man das besser als in einem eigens geschaffenen Europabüro“, so Edtstadler.