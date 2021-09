LIVE ab 20.45 Uhr: Island gegen Deutschland

Bundestrainer Hansi Flick sagt: „Wir wissen natürlich auch, dass in Island aktuell ein kleiner Umbruch vollzogen wird. Wir fokussieren uns auf uns, dass war vorher auch schon so. Wir setzen uns schon mit dem Gegner auseinander, aber der Großteil unserer Trainingsinhalte ist auf uns gerichtet. Der Gegner ist da weniger in den Fokus gestellt. Sie können sehr gut verteidigen und schnell umschalten. Sie flanken früh und sind dann im Strafraum gefährlich. Es ist so, dass wir die Mannschaft noch nicht den Spielern gezeigt haben. Das werden wir morgen Früh machen. Wir kennen die Spieler und wissen, wie sie in Deutschland im Hinspiel gespielt haben. Wichtig ist aber, dass der Fokus auf uns liegen wird. Entscheidend ist, zu wissen, welche Qualität wir haben. Egal, wer uns gegenüber steht: Wir wissen um die Stärken der Gegner, aber der Fokus auf uns ist mir wichtiger.“