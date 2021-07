Long-Covid-Syndrom: Gefangen im Lockdown

Wundermittel Zeit

Aber vor allem bin ich viele Stunden in der Natur - die Dackeldame als Krankenschwester auf vier Pfoten bei meinen langen, aber gemächlichen Spaziergängen stets an meiner Seite. Ruhe, das Tempo rausnehmen, akzeptieren, dass man nicht so funktioniert, wie man es gewohnt ist, das ist wahrscheinlich die beste Therapie. Und das Wundermittel Zeit. Haben Sie Geduld. Diesen Satz habe ich in den vergangenen Wochen so oft gehört. Das dauert ... Wie lang, das kann einem aber niemand sagen.