Zendaya: Darum verweigerte sie einen Filmkuss

Gleichzeitig nehme sie auch deshalb so viele neue Projekte in Anlauf, weil sie hoffe, irgendwann die finanzielle Freiheit zu haben, nur noch das zu tun, was ihr Freude macht. „Die Hoffnung ist, eine Karriere zu haben, bei der man finanziell in der Lage ist, einfach Dinge zu tun, die man tun möchte, weil man Spaß an der Arbeit hat, und sich nicht um andere Dinge kümmern muss.“ Dennoch habe sie Sorge, dass sie „immer arbeiten“ wird müssen. „Denn wenn ich nicht arbeite, kann morgen alles weg sein.“