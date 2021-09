Zendaya in „nassem“ Wow-Kleid bei „Dune“-Premiere

Beim Filmfestival von Venedig zeigten die Stars schon immer großartige Styles. In diesem Jahr übertreffen sie sich aber geradezu! Zendaya erschien in einer Balmain-Robe, die wirkte, als würde sie nass an ihrem Körper kleben. Dakota Johnson ließ sich ebenfalls nicht lumpen und zeigte in einem semitransparenten Kleid ebenfalls viel Haut. In megakurzen Shorts präsentierte Kristen Stewart ihre Beine.