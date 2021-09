Unbekannter soll Alpakas mit Messer verletzt haben

In der Nacht zum 26. August sollen Unbekannte in ein Alpakagehege in Laßnitzhöhe eingestiegen sein und zwei Tieren tiefe Schnittwunden zugefügt haben. Die Hofbesitzer gaben gegenüber der Polizeiinspektion Laßnitzhöhe an, dass sie kurz nach ein Uhr nachts ein Geräusch gehört hätten. Am Morgen darauf hätten die Besitzer dann tiefe Schnittwunden bei den beiden Tieren festgestellt.