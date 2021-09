Chrissy Teigen: Stolz auf 50 Tage ohne Alkohol

„Habe keinen Spaß mehr dabei“

Noch wisse sie nicht, ob sie dem Alkohol für immer abschwören werde, so die Model-Beauty weiter. Sie erklärte aber, dass Alkohol ihr nicht mehr so viel wie früher bedeuten würde. „Ich weiß immer noch nicht, ob ich nie wieder trinken werde, aber ich weiß, dass es mir in keiner Weise mehr dient. Ich habe keinen Spaß mehr dabei, ich tanze nicht, ich entspanne mich dadurch nicht.“