Model Chrissy Teigen gesteht Alkoholprobleme

Teigen hatte schon früher mit Alkoholproblemen zu kämpfen

Dass sie nach der Stillgeburt von Söhnchen Jack erneut mit einem Alkoholproblem zu kämpfen hatte, hielt Teigen zuletzt vor der Öffentlichkeit geheim. In der Vergangenheit sprach die zweifache Mama jedoch bereits ganz offen über ihre Sucht. „Ich habe mich daran gewöhnt, hier und da ein Glas Wein zu trinken, während meine Haare und Make-up gemacht wurden“, verriet Teigen in einem Interview von ihrem Weg in die Abhängigkeit.