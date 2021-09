„Aztech: Forgotten Gods“ im Gameplay-Trailer

In der Rolle der jungen Aztekin Achtli dürfen Gamer im kommenden Frühjahr auf PC und Konsole in „Aztech: Forgotten Gods“ die Götter in die Knie zwingen. Der mexikanische Entwickler Lienzo verspricht ein Action-Adventure voller Boss-Kämpfe und anderer Herausforderungen in einer „modernen Aztekenstadt, die seit Jahrhunderten als steinerne Metropole gedeiht, technologisch fortschrittlich und doch stark in der alten Tradition verwurzelt“. Ein neuer Trailer gibt Einblicke in das Gameplay.