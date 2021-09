Die Elf drückt der Regionalliga ihren Stempel auf

Verteidigung: Philip Volk von Überraschungs-Leader St. Johann sorgt immer wieder mit seinen Vorstößen für Gefahr, genauso wie Pendant Luka-Nils Sandmayr. „Luka ist mit seinem unbändigen Einsatz ein Vorbild für jeden Spieler“, streut ihm Austria Trainer Schaider Rosen. Die Innenverteidigung bilden Felix Eliasch (Seekirchen), der ab sofort in Portugal studieren wird, und Wals-Grünau-Kapitän Tom Pertl. Sein Coach Franz Aigner weiß, was er an ihm hat: „Tom ist das Um und Auf bei uns. Wenn er funktioniert, funktioniert auch die Mannschaft.“