Neues Cineplexx in Weiz eröffnet mit James Bond

Sein Name ist Bond, und er hat die Lizenz, die Kassen klingeln zu lassen. In Kürze soll (endlich) der neue Film des Geheimagenten 007 starten - Balsam für die steirischen Kinos nach schwierigen Corona-Zeiten. Nur zwei Tage nach der Bond-Weltpremiere in London (28. September) wird das neue Cineplexx-Kino in Weiz eröffnet.