Warum steirische Rinder in Usbekistan landen

Fast doppelt so viele Transporte wie 2019

Was jedenfalls feststeht, sind die Fakten: 2128 Rinder, Schweine, Pferde und Schafe wurden im Jahr 2020 von der Steiermark ins Nicht-EU-Ausland gefahren. Die meisten sind Rinder (2053). Das sind fast doppelt so viele wie vor Corona im Jahr 2019 (1231 Rinder).