Pasching und Hörsching profitieren von Neubau

Rekordtag im Juni 2021

30 Millionen Liter Trinkwasser, die aus den Brunnen des Wasserwerks in Goldwörth gewonnen werden, werden dann täglich in Hitzing gefiltert. Zwei Millionen Liter können in den Kammern gespeichert werden. Der Durchschnittsverbrauch pro Kunde und Tag liegt bei 121 Liter. Am 21. Juni wurden heuer übrigens in Linz und den 25 weiteren Gemeinden, die versorgt werden, 82,6 Millionen Liter Trinkwasser verbraucht - Rekord.