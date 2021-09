Wie gut integrierte Afghanen über Heimat denken

„Den Moment an der afghanischen Grenze werde ich nicht vergessen. Seine Heimat zurückzulassen, ist einfach das Schlimmste“, erinnert sich die pensionierte Tierärztin. Wagma (23), Sarina (20) und Hewad (19) sind in Österreich geboren und studieren hier Medizin, Politikwissenschaften und Biologie. Sie fühlen sich in Wien zu Hause, aber auch die afghanische Kultur und Identität gehört zu ihnen. Die Familie hofft, dass ihre Heimat bald zur Ruhe kommt: „Wir leben in Wien, fühlen aber mit, was gerade in Afghanistan passiert.“