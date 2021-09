Experte trainiert Kinder, sich selbst zu schützen

Elf Entführungen wurden bereits verhindert

Ein Wissen, das er seit vielen Jahren weitergibt, an Menschen fast aller Altersgruppen. Und seit 2011 auch an Volksschulkinder. Nachdem ein siebenjähriges Mädchen aus der Weststeiermark beinahe gekidnappt worden wäre und seine Lehrerin Markus Schimpl danach ersucht hatte, ihre Klasse in Selbstverteidigung zu unterrichten. „Daraus“, so Schimpl, „ist mittlerweile ein Mega-Projekt geworden.“ Mehr als 40.000 Erst- bis Viertklässler aus ganz Österreich wurden bereits von ihm geschult, elf Entführungen dadurch - nachweislich - verhindert.