Ländle-Kickerinnen legen sich die Latte hoch

Gewöhnen muss sich die torgefährliche Feldkircherin auch noch an ihre neue Position. Denn nun wirbelt sie nicht mehr wie in den vergangenen Spieljahren ganz vorne in der Offensive, sondern besetzt die rechte Außenbahn - in der Viererkette. „Da sehe ich mich ja eigentlich noch nicht so“, lacht die 21-Jährige, „aber am Ende des Tages spiele ich dort, wo mich Coach Iscakar aufstellt - und wo ich dem Team am meisten helfen kann.“