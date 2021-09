Trotz Mega-Patzers! Dragovic so gut wie Polster

Aleksandar Dragovic schenkte vor dem 0:3 den Israelis den Ball her. er hält aber aufgrund seines Einsatzes am Samstag im WM-Qualifikationsspiel in Haifa gegen Israel bei 95 Länderspielen und ist dadurch mit der Nummer zwei der ewigen ÖFB-Rangliste, Toni Polster, gleichgezogen.