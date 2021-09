Herzog: „Österreich muss höllisch aufpassen!“

Hat Israel eine Chance auf Platz zwei in der Gruppe?

Wenn sie Österreich schlagen, sind sie dabei. Mein Nachfolger Willi Ruttensteiner bereitete sich intensiv auf die September-Matches vor und hat sich bestimmt etwas einfallen lassen, wie man Österreich erneut in die Knie zwingen kann. In entscheidenden Phasen sind die Israeli aber gerne mal leichtsinnig - das kostete auch in meiner Ära wichtige Punkte.