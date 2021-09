„Wir waren in 1. Halbzeit die bessere Mannschaft“

„Das ist sehr bitter. Ich glaube, dass wir in der ersten Halbzeit ein sehr gutes Spiel gemacht habe. Hinten machen wir zu viele Fehler defensiv. Nach der Pause machen wir den Anschlusstreffer und bekommen dann das 4:2, das wird dann schwierig. Die Chancenverwertung haben die heute viel besser gemacht. Wenn man mit 5:2 nach Hause geht und in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft ist, stimmt etwas nicht. Wir müssen eigentlich mit einer Führung in die Halbzeit gehen. Das System hat heute keine Rolle gespielt. Wir waren in der ersten Halbzeit besser als in der zweiten, sind besser ins Pressing gekommen. Wir haben aber die Chancen liegengelassen. Man ist länger zusammen (bei der EM, Anm.), man bereitet sich auf ein Turnier vor. Wir haben es in den letzten Tagen nicht geschafft, die Atmosphäre aufzubauen, wie wir sie vor ein paar Monaten hatten."