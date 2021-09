LIVE ab 20.45 Uhr: Siegt Österreich gegen Moldau?

Schließlich gilt es, sowohl in Chisinau als auch am Samstag in Haifa gegen Israel und am Dienstag in Wien gegen Schottland frische Kicker auf dem Platz zu haben. „Wir müssen schauen, dass wir es von der Belastungssteuerung gut hinbekommen und die Fitness von jedem einzelnen genau überprüfen“, sagte der Teamchef.