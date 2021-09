„Die Akzeptanz ist da, wenn du auch schnell bist“

Auf Susies Spuren

Dass Frauen in der DTM schnell sein können, bewiesen in der Vergangenheit vor allem zwei Frauen: Ellen Lohr, die einmal siegte und fünf Podestplätze holte, und Susie Wolff, die einige Top-Platzierungen einfuhr. Für DTM-Boss Gerhard Berger ist klar: „Wenn die Fahrer einen Helm auf haben, geht es zur Sache – egal, ob Mann oder Frau.“ Mit Laura Kraihamer ist in der „DTM-Trophy“ auch eine Salzburgerin am Start.