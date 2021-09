Wie bleibt unsere Wirtschaft in Zukunft spitze?

Thomas Stelzer, ÖVP: „Der Aufschwung mit der jetzigen Rekordbeschäftigung und der Tatendrang der Oberösterreicher dürfen nicht durch zusätzliche Steuern und Abgaben ausgebremst werden. Mit dem OÖ-Plan investieren wir in den nächsten Jahren zusätzlich 1,2 Milliarden Euro in allen Regionen des Landes, damit der Aufschwung eine nachhaltige Erfolgsgeschichte wird. Mit Innovationen wollen wir die saubere Industrie in OÖ stärken. Ziel muss sein, dass die umweltfreundlichen Autos, der umweltfreundliche Stahl, der umweltfreundliche Zement in OÖ hergestellt werden, nicht in Asien.“