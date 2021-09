Neues „Pathfinder“ im alten Rollenspiel-Gewand

Mit „Pathfinder: Wrath of the Righteous“ haben Entwickler Owlcat Games und META Publishing die Fortsetzung zu ihrem gefeierten Rollenspiel „Pathfinder: Kingmaker“ für den PC (via Steam, Epic Games Store und GOG) veröffentlicht. Der Titel führe Gamer „auf einen epischen Kreuzzug gegen die Dämonenarmee von Deskari, um Worldwound von der Korrpution zu befreien“, so der Publisher in einer Mitteilung. Die Spieler haben demnach die Wahl zwischen „verschiedenen mythischen Pfaden, die alle verschiedene Geschichten erzählen“. Wir zeigen den Launch-Trailer.