EDV fürs Lernen als Kostenfalle für Eltern

600 Erziehungsberechtigte zwischen Enns und Leitha nahmen an einer Umfrage der AK zum Thema Schulkosten teil. Im vergangenen Schuljahr, so gaben die befragten Familien an, haben sie im Schnitt mehr als 2000 Euro für Computer, Laptops, Drucker und andere Schulmaterialien ausgegeben. Fast zwei Drittel meinen, dass die Schulkosten im vergangenen Jahr sogar höher waren als zuvor – Tendenz steigend!