Analyse zeigt: Grund ist in Tirol am teuersten

Das zeigt eine aktuelle Analyse der immowelt GmbH. Demnach sind die Preise für einen Quadratmeter in Tirol teilweise sechsmal so hoch wie im Osten Österreichs. „Mit großem Abstand am teuersten ist der Immobilienkauf in Kitzbühel“, geht aus dem Bericht hervor. 8050 Euro kostet ein Quadratmeter in der Gamsstadt im Schnitt. Verantwortlich dafür sind die zahlreichen Luxuswohnungen. „Chalets in Kirchberg oder Penthouse-Wohnungen in Kitzbühel sind keine Seltenheit am Markt.“ Bezahlbare Wohnungen oder Häuser gebe es kaum noch.