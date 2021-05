Preisexplosion und Engpässe beim Bau in Tirol

Grund in Tirol immer teurer

Doch nicht nur die Preise auf Rohstoffe für den Bau steigen an. Auch das Grundstück, auf dem gebaut wird, wird in Tirol immer teurer. So weist der Immobilienpreisspiegel 2020 in Tirol für Grundstücke im Bereich Wohnbau einen Durchschnittspreis von 420 Euro pro Quadratmeter auf, wie der Fachgruppenobmann der Immobilientreuhänder in der WK, Philipp Reisinger, vorrechnet.