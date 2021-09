Spears entkommt Anklage wegen Körperverletzung

Streit um Vormundschaft noch nicht geklärt

Wohl eine Erleichterung für Spears, die derzeit an ganz anderen Fronten kämpft. Denn sie Sängerin will ihren Vater Jamie Spears als Vormund loswerden - sie warf ihm vor, sie zu kontrollieren. Das ginge sogar so weit, dass sie gezwungen werde, zu verhüten, obwohl sie sich ein Kind von ihrem Lebensgefährten wünsche.