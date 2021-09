Online-Piraten erpressen 34 heimische Firmen

Das ist Piraterie! Online-Gauner konnten in Oberösterreich in das Netzwerk einer Firma eindringen, die andere Firmen am IT-Sektor betreut. Und damit auch in deren Dateien und bei zumindest 34 Kunden wurden die Daten verschlüsselt. Jetzt wollen die Piraten Lösegeld, um die Daten wieder freizugeben!