Wienroither traf bei Hoffenheims Sieg in der CL!

1899 Hoffenheim hat am Dienstagabend auch dank Laura Wienroither einen 3:0-Auswärtssieg beim FC Rosengaard im Hinspiel der 2. Runde der Frauen-Fußball-Champions-League gefeiert. Die 22-jährige ÖFB-Teamspielerin erzielte in der 72. Minute das 2:0. Ihre Landsfrau Katharina Naschenweng bereitete den dritten Treffer vor. Topstürmerin Nicole Billa, Deutschlands Fußballerin des Jahres, wurde in Malmö erst in der 56. Minute eingetauscht.