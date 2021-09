Urlaube heizen die Infektionszahlen wieder an

In letzter Juliwoche lag Anteil höher als bei Ansteckungen im Haushalt

Von den 5912 Corona-Infektionen, die in der Woche vom 9. bis 15. August in Österreich nachgewiesen wurden, ließen sich bei knapp einem Drittel (32,1 Prozent) die Ansteckungen auf Reisen zurückführen. Damit war der reiseassoziierte Anteil am Infektionsgeschehen binnen einer Woche deutlich gewachsen. In der ersten August-Woche lag er bei 23,3 Prozent.